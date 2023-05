Kradzież biżuterii za pół miliarda złotych. Zapadł wyrok po spektakularnym napadzie w Dreźnie

czytaj dalej

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) opublikowała w mediach społecznościowych wideo, w którym zachęca Rosjan do działalności szpiegowskiej. Chce w ten sposób dotrzeć do urzędników mających dostęp do wrażliwych informacji, cennych z punktu widzenia wywiadu. - Szukamy po całym świecie Rosjan, którzy są tak samo obrzydzeni tym, co się dzieje, jak my - powiedział cytowany przez CNN wicedyrektor agencji David Marlowe.