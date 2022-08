Niemcy. Wypadek kolejki górskiej w parku rozrywki Legoland w Guenzburgu

Kolejka górska mocno wyhamowała, a w nią wjechał inny pociąg. Wśród poszkodowanych są między innymi osoby ze stłuczeniami i otarciami. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do wypadku. Ranne są co najmniej 34 osoby, w tym dwie ciężko - przekazał rzecznik policji w Guenzburgu w czwartek po południu - piszą m.in. "Bild" i "Der Spiegel".