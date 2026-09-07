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Świat

Wygrana AfD w Saksonii-Anhalcie. Kościoły i organizacje społeczne ostrzegają

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Wieczór wyborczy AfD
Komentarze po wygranej AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FILIP SINGER
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Zwycięstwo AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie jest komentowane nie tylko przez polityków. Na wynik skrajnej prawicy zareagowała też niemiecka organizacja opieki społecznej VdK, która zwróciła uwagę na dyskryminacyjne postulaty partii w zakresie osób z niepełnosprawnościami. Głos zabrali także duchowni.

W niedzielę prawicowo-populistyczna AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując 43,8 procent głosów. Ugrupowanie, którego struktury w tym landzie zostały uznane przez niemiecki kontrwywiad za skrajnie prawicowe, nie zdobyło większości, ale będzie dążyło do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych innych ugrupowań. Jeśli to się uda, AfD po raz pierwszy w swojej historii stworzy rząd na poziomie kraju związkowego Niemiec.

Szefowa niemieckiego związku społecznego VdK Verena Bentele i przewodniczący zarządu krajowego organizacji w tym kraju związkowym Lutz Schuette-Krietsch, cytowani przez ewangelicką agencję prasową, podkreślili, że po zdecydowanym zwycięstwie AfD w niedzielnych wyborach do parlamentu landu zapowiada się "nie normalna zmiana rządu, lecz atak na godność i uczestnictwo [w życiu społecznym - red.] osób z niepełnosprawnościami".

Przedstawiciele VdK przypomnieli, że według programu wyborczego regionalnych struktur AfD zakończona ma zostać edukacja włączająca, czyli wspólna nauka dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci bez niepełnosprawności.

"Ta partia chce wypchnąć dzieci z niepełnosprawnościami do szkół specjalnych, bez możliwości wyboru" - oświadczyli Bentele i Schuette-Krietsch. Odnosząc się do zapowiadanego w programie AfD ograniczenia liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, ocenili, że "ludzie pilnie potrzebują tych miejsc w codziennym życiu".

Stowarzyszenie podkreśliło, że inkluzja jest prawem człowieka, do którego Niemcy zobowiązały się w Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Odwracania tego kierunku "nie wolno nam traktować jako normalnej zmiany kursu politycznego" - zaznaczyli przedstawiciele VdK.

W programie wyborczym AfD napisała, że "zadaniem szkoły nie jest ani opieka społeczna i psychologiczna, ani integracja i inkluzja". Edukację włączającą partia określiła mianem "eksperymentu", który "zakończył się całkowitą porażką". Zamiast tego zapowiedziała zakończenie edukacji włączającej, rozbudowę szkół specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami i opowiedziała się też za ograniczeniem miejsc parkingowych dla takich osób.

Stanowiska Kościoła katolickiego i ewangelickiego

Po zwycięstwie skrajnie prawicowej AfD w Saksonii-Anhalcie Kościóły ewangelicki i katolicki ostrzegły w poniedziałek przed podziałem społecznym i wezwały do poszanowania godności człowieka.

"Te wybory do landtagu głęboko zmieniły stosunki polityczne w Saksonii-Anhalcie. Kraj jest podzielony. Nasza troska dotyczy pokoju społecznego i współżycia ludzi w naszym kraju związkowym" - zaznaczyli biskupi Kościoła ewangelickiego i katolickiego w Saksonii-Anhalcie: Friedrich Kramer i Gerhard Feige oraz przewodniczący Ewangelickiego Kościoła Krajowego Anhaltu Karsten Georg Wolkenhauer.

Według duchownych wynik wyborów pokazuje wielkie niezadowolenie w szerokich grupach społeczeństwa. Kościoły wyraziły też zaniepokojenie konsekwencjami wygranej AfD między innymi dla kultury i edukacji, wspólnot lokalnych i wolontariatu, a także dla diakonii, Caritasu i Kościołów.

Biskup katolicki Feige zaapelował do AfD o bezwarunkowe poszanowanie konstytucji Saksonii-Anhaltu oraz niemieckiej Ustawy Zasadniczej. "Kto chce przejąć odpowiedzialność za rządy, przejmuje odpowiedzialność za wszystkich ludzi w naszym kraju" - podkreślił.

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Wcześniej przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster stwierdził, że jest przerażony zdecydowanym zwycięstwem AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie.

W nieco ponad dwumilionowym kraju związkowym żyje około 235 tysięcy ewangelików, 66 tysięcy katolików i około 1,2 tysiąca wyznawców judaizmu.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Kościół katolickiAfDOsoby z niepełnosprawnościamiNiemcy
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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