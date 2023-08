Reuters: Niemcy zmieniają swoje zobowiązanie w sprawie wydatków na wojsko

Niemiecki rząd wycofał się z planu, by prawnie zobowiązać się do wypełniania corocznego celu NATO dotyczącego poziomu wydatków na obronność - poinformował w środę Reuters, powołując się na źródło w rządzie. Chodzi o przeznaczanie na wojsko 2 procent PKB. Aktualne pozostaje zobowiązanie do osiągnięcia tego wskaźnika w ciągu pięciu lat.