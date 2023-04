Niemcy wydalili 50 pracowników rosyjskiej ambasady. "Nielegalni agenci"

Wydalenie Rosjan jest odpowiedzią Berlina na aktywną działalność szpiegowską Federacji Rosyjskiej w RFN - pisze "FAZ", porównując dynamikę działań rosyjskiego wywiadu w Niemczech do czasów zimnej wojny.

Jak zaznacza gazeta, na początku 2023 roku w ambasadzie rosyjskiej w Berlinie akredytowanych było około 540 dyplomatów. Według szacunków niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji jedna trzecia z nich to w rzeczywistości pracownicy służb specjalnych, co oznaczałoby, że w stolicy Niemiec pracowało 180 agentów Kremla.

"Wrogie akta"

Jak przypomina niemiecki dziennik, jeśli funkcjonariusze rosyjskich służb są akredytowani jako dyplomaci, to korzystają z immunitetu, a więc nie mogą być ścigani za działalność szpiegowską w Niemczech.

W sobotę rano do Berlina przyleciał rosyjski samolot rządowy Ił-96-300 ze specjalnym pozwoleniem na transport wydalonych pracowników rosyjskiej placówki. Niemieckie media zauważyły, że lądowanie rosyjskiej maszyny w Berlinie wywołało konsternację w mediach społecznościowych. Wynikało to z faktu, że przestrzeń powietrzna Unii Europejskiej i wszystkie lotniska w UE zostały zamknięte dla rosyjskich linii lotniczych w lutym 2022 roku, po inwazji Kremla na Ukrainę . Po południu samolot wylądował z powrotem w stolicy Rosji.

Jak zaznacza "FAZ", od czasu inwazji Rosji na Ukrainę Moskwa wywiera presje na swoich szpiegów, aby szybko dostarczali wyniki. Szczególnie znana jest sprawa "kreta" w niemieckim wywiadzie Carstena L., który przekazywał Moskwie informacje dotyczące wojny na Ukrainie. L. otrzymał za to, co najmniej 400 tys. euro. Z kolei w listopadzie 2022 roku były oficer rezerwy niemieckiej armii Ralph G. otrzymał wyrok roku i dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu za szpiegostwo na rzecz Moskwy. G. od 2014 do 2020 roku dostarczał informacje i dokumenty rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu GRU, w niektórych przypadkach przekazując je bezpośrednio w ambasadzie Rosji.