Wycieczkowiec zderzył się z kontenerowcami w porcie w Niemczech
Do zdarzenia doszło w niedzielę, gdy wycieczkowiec "Mein Schiff 3" opuszczał por w Bremerhaven w asyście holowników. Policja przekazała, że silny podmuch wiatru zepchnął statek w kierunku dwóch kontenerowców zacumowanych przy nabrzeżu.
Agencja ENEX podała, że wycieczkowiec oraz większy z kontenerowców odniosły poważne uszkodzenia. W jednostce "Mein Schiff 3" uszkodzone zostały między innymi łodzie ratunkowe oraz poszycie zewnętrzne kadłuba. Statek powrócił do terminalu.
Firma TUI Cruises odwołała rejs wycieczkowca na Wyspy Kanaryjskie. Uszkodzony statek wymaga naprawy w stoczni.
Kolizja w porcie w Bremerhaven. Nikt nie odniósł obrażeń
Według policji nikt nie został poszkodowany. W jednostkach nie doszło do przecieku wody. W momencie kolizji na pokładzie "Mein Schiff 3" znajdowało się 2428 pasażerów oraz 922 członków załogi.