Świat Wycieczkowiec zderzył się z kontenerowcami w porcie w Niemczech Oprac. Justyna Sochacka |

Uszkodzony wycieczkowiec po zderzeniu z kontenerowcami w Bremerhaven Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Enex

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Do zdarzenia doszło w niedzielę, gdy wycieczkowiec "Mein Schiff 3" opuszczał por w Bremerhaven w asyście holowników. Policja przekazała, że silny podmuch wiatru zepchnął statek w kierunku dwóch kontenerowców zacumowanych przy nabrzeżu.

Agencja ENEX podała, że wycieczkowiec oraz większy z kontenerowców odniosły poważne uszkodzenia. W jednostce "Mein Schiff 3" uszkodzone zostały między innymi łodzie ratunkowe oraz poszycie zewnętrzne kadłuba. Statek powrócił do terminalu.

Firma TUI Cruises odwołała rejs wycieczkowca na Wyspy Kanaryjskie. Uszkodzony statek wymaga naprawy w stoczni.

Uszkodzony statek wycieczkowy "Mein Schiff 3" Źródło zdjęcia: ENEX

Kolizja w porcie w Bremerhaven. Nikt nie odniósł obrażeń

Według policji nikt nie został poszkodowany. W jednostkach nie doszło do przecieku wody. W momencie kolizji na pokładzie "Mein Schiff 3" znajdowało się 2428 pasażerów oraz 922 członków załogi.