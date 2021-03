W Niemczech ruszył "superrok wyborczy". Triumf SPD i Zielonych, chadecy tracą w dwóch landach

Po pierwszych z serii sześciu wyborów do parlamentów krajowych, w Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynatu na zachodzie Niemiec, wyraźnie zwyciężyli faworyci: Zieloni i socjaldemokratyczna SPD - wynika ze wstępnej prognozy telewizji ARD. Chadecka partia CDU straciła wyborców w obu landach. Według komentatorów, to rezultat ujawnionej niedawno afery maseczkowej.

Niedzielne wybory w Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynatu na zachodzie Niemiec obserwowane były z dużą uwagą, ponieważ otwierają w Niemczech "superrok wyborczy 2021" - serię sześciu wyborów do parlamentów krajowych (oprócz Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynatu będą to: Saksonia-Anhalt, Turyngia, Berlin i Meklemburgia-Pomorze Przednie), zakończonych wyborami parlamentarnymi na szczeblu federalnym 26 września.

W Badenii-Wirtembergii prognozy przemawiały za kontynuacją rządów Zielonych kierowanych przez Kretschmanna od 2011 roku. Według wstępnej prognozy ARD Zieloni wygrali z dużą przewagą, zdobywając 31 procent głosów (niewielki wzrost wobec poprzednich wyborów w 2016 roku), podczas gdy CDU, ich dotychczasowy koalicjant, poniosła znaczne straty i uzyskała tylko 23 procent (w 2016 roku było to 27 procent).

Ponad 1/3 wyborów wybrała głos korespondencyjny

Wybory w Nadrenii-Palatynacie przebiegły według prognozy ARD po myśli SPD. Socjaldemokraci zdobyli 34,5 procent głosów i wyraźnie wyprzedzili CDU, która dostała 26 procent (w 2016 roku - 31,8 procenta). AfD zdobyła 10,5 procent., Zieloni 8,5 procent, a FDP - 6,5 procent. Konserwatywni Wolni Wyborcy (Freie Waehler) otrzymali 5,5 procent głosów i po raz pierwszy mogą wejść do parlamentu krajowego.

W związku z epidemią COVID-19 wzrósł odsetek wyborców, którzy zagłosowali z wyprzedzeniem drogą pocztową: w Nadrenii-Palatynacie było to 44,5 procent uprawnionych do głosowania (podczas gdy w poprzednich wyborach w 2016 roku było to 31 procent), a w Badenii-Wirtembergii - 36 procent (w 2016 roku - 21 procent).