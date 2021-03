"Trudny początek roku wyborczego". Niemiecka prasa o wynikach głosowania w dwóch landach

Wielkim przegranym są chadecy

Główny powód porażki kandydatów

Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" nie sądzi jednak, by wyniki niedzielnych głosowań można było dokładnie przełożyć na przyszłe wyniki wyborów do Bundestagu. "W wyborach landowych ludzie odkładają czasem na bok swoje podstawowe przekonania, jeśli bardziej przemawiają do nich członkowie partii, której w rzeczywistości nie preferują. Dlatego też Zieloni i SPD utrzymują się przy władzy w Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynacie. Jeśli jednak chodzi o rząd federalny, głęboko zakorzenione fundamentalne przekonania pozostają dominujące" - napisała gazeta.

Afery maseczkowe i początek roku wyborczego

Krótko przed wyborami ujawniono, że dwóch chadeckich deputowanych do Bundestagu w czasie pandemii pobrało wysokie prowizje za pośrednictwo w handlu maseczkami ochronnymi. Pojawiły się podejrzenia o korupcję. Obaj posłowie opuścili szeregi swoich partii - CDU i CSU, dodatkowo jeden zrezygnował z mandatu ze skutkiem natychmiastowym, a drugi zapowiedział, że jesienią nie będzie kandydować do parlamentu.

Niedzielne wybory to początek roku wyborczego w Niemczech, którego kulminacją będą wybory do Bundestagu we wrześniu. Kolejne wybory do parlamentów krajów związkowych odbędą się w czerwcu w Saksonii-Anhalt oraz we wrześniu w Berlinie, Meklemburgii-Pomorzu Przednim i w Turyngii.