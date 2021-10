Liderzy SPD, FDP i Zielonych rekomendują formalne rozmowy koalicyjne

Liderzy socjaldemokratów, Zielonych i liberałów rekomendują swoim partiom przejście do formalnych rozmów koalicyjnych po przeprowadzeniu udanych, trójstronnych rozmów wstępnych. Otwiera to drogę do utworzenia wspólnego rządu po wyborach do Bundestagu. "Jesteśmy przekonani, że możemy zawrzeć ambitną i trwałą umowę" - ogłoszono.