Niemcy. Zgromadzenie Federalne wybierze prezydenta. Głosowanie z zachowaniem szczególnej ostrożności

Zgromadzenie Federalne - składające się z przedstawicieli Bundestagu i poszczególnych krajów związkowych - zbierze się w niedzielę, aby wybrać prezydenta republiki. Tegorocznego wyboru prezydenta dokona 1472 elektorów przy zachowaniu szczególnie surowych zasad związanych z sytuacją pandemiczną.

Zgromadzenie Federalne to konstytucyjny organ Republiki Federalnej Niemiec, który zbiera się jedynie w celu wyboru prezydenta federalnego. Grono 1472 elektorów składa się w połowie z deputowanych do Bundestagu oraz z przedstawicieli 16 landtagów, czyli parlamentów poszczególnych krajów związkowych. Zgodnie z tradycją w skład elektorski wchodzą ważne postaci życia społecznego, kulturalnego, sportowego i naukowego. Partie polityczne zgłaszają swoich kandydatów do Zgromadzenia Federalnego. W tym roku niemieckiego prezydenta wybiorą między innymi była kanclerz Angela Merkel, która wycofała się z czynnej polityki, astronauta Alexander Gerst, reprezentant Niemiec w piłce nożnej Leon Goretzka, współzałożycielka firmy BioNTech Oezlem Tuereci, wirusolożka Sandra Ciesek, wirusolog Christian Drosten, aktorka Sibel Kekilli, aktor i tancerz Eugen Boateng, a także wielu przedstawicieli zawodów medycznych.

W związku z pandemią COVID-19 elektorzy nie zgromadzą się w sali plenarnej Bundestagu - w budynku Reichstagu, ale w sąsiadującym z nim Paul-Loebe-Haus. Jest to podłużny budynek z widokiem na Urząd Kanclerza Federalnego oraz na Sprewę. - Na pięciu poziomach znajdzie się 1472 delegatów: 470 tutaj na parterze, a reszta będzie w salach konferencyjnych - przekazał telewizji ARD Frank Bergmann z biura prasowego administracji Bundestagu. - Wpuszczeni zostaną tylko ci, którzy mają negatywne wyniki testów. Delegaci będą mogli śledzić przebieg wyborów na telebimach. Na drugim piętrze (...) znajduje się trybuna dla VIP-ów. W normalnych warunkach można by wpuścić znacznie więcej gości, ale z powodu pandemii nie jest to możliwe - wyjaśnił Bergmann. Do Paul-Loebe-Haus będzie można wejść tylko w maseczce FFP2 i z negatywnym wynikiem testu, wykonanym nie wcześniej niż 24 godziny przed wejściem - niezależnie od tego, czy było się szczepionym albo przeszło COVID-19. - Przed Reichstagiem postawiliśmy namiot testowy, w którym na 14 torach testowych można przeprowadzić do 650 testów na godzinę - stwierdził Bergmann.

Sala plenarna Bundestagu Shutterstock

Niemcy. Wybór prezydenta szczególnym dniem niemieckiej demokracji

W myśl Ustawy Zasadniczej z 1951 roku, czyli obowiązującej w RFN konstytucji, prezydent federalny wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Ustrój niemiecki ogranicza kompetencje prezydenta federalnego do: reprezentowania państwa w stosunkach międzynarodowych, w tym do popisywania umów międzynarodowych, akredytowania i przyjmowania przedstawicieli dyplomatycznych, mianowania i odwoływania sędziów federalnych, urzędników federalnych oraz oficerów i podoficerów. Prezydent może stosować prawo łaski.

W Niemczech wybór prezydenta jest szczególnym wydarzeniem, gdyż o wyborze głowy państwa decydują wspólnie przedstawiciele Bundestagu i 16 landstagów. Jednak z obecną sytuacją pandemiczną nie przewiduje się zbyt wiele możliwości kontaktów pomiędzy elektorami. - Trzeba uczciwie przyznać, że wiele z tego, co w innych okolicznościach można by postrzegać jako odrobinę "glamour" wokół Zgromadzenia Federalnego, tym razem nie jest możliwe - powiedział telewizji ARD dyrektor zarządzający grupy parlamentarnej CDU/CSU Thorsten Frei. W normalnych warunkach przewodniczący Bundestagu wydałby przyjęcie, także frakcje parlamentarne wystosowałyby specjalne zaproszenia. Tym razem zostało to odwołane. Wszystko wskazuje na to, że w niedzielę na prezydenta Niemiec ponownie zostanie wybrany Frank-Walter Steinmeier, który cieszy się poparciem rządzącej koalicji oraz największej siły opozycyjnej w Bundestagu - chadecji. Steinmeier jest 12. prezydentem w historii republiki federalnej. Ubiegający się o reelekcję Steinmeier konkuruje ze zgłoszoną przez Freie Waehler (Wolni Wyborcy) Stefanią Gebauer, Maxem Ottem (AfD) oraz zgłoszonym przez Die Linke bezpartyjnym Gerhardem Trabertem.

