Wybory w Niemczech. Kandydat na kanclerza Armin Laschet źle złożył kartę. Widać, na kogo zagłosował

Kandydat chadecji na kanclerza Armin Laschet i jego żona tak niefortunnie złożyli karty do głosowania w trwających w niedzielę wyborach do niemieckiego parlamentu, że można było zobaczyć, na kogo oddali swoje głosy. Wszystko uwieczniły kamery.

Czy głosowanie Lascheta jest teraz nieważne?

Portal RND zauważa, że "na stronie internetowej Federalnego Komisarza Wyborczego wyraźnie stwierdzono: 'W przypadku głosowania przy urnie, w celu zachowania tajności karty do głosowania, wyborca musi złożyć swoją kartę do głosowania w kabinie wyborczej - po jej zakreśleniu - w taki sposób, aby jego głos nie był rozpoznawalny. Następnie wyborca wrzuca tak złożoną kartę do głosowania do urny wyborczej'".