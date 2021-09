Kolejna telewizyjna debata kandydatów na kanclerza Niemiec. Widzowie wskazali zwycięzcę

Troje kandydatów na urząd kanclerza Niemiec - Annalena Baerbock (Zieloni), Armin Laschet (CDU/CSU) i Olaf Scholz (SPD) - spotkało się w niedzielę wieczorem w kolejnej debacie telewizyjnej. Z sondażu telewizji ARD wśród widzów po zakończeniu programu wynika, że zwyciężył w nim kandydat SPD Olaf Scholz. Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września.

Pytanie o ewentualne koalicje po wyborach

Pierwsze pytanie dotyczyło ewentualnych koalicji i sojuszy po wyborach. Laschet, zapytany, czy po wyborach dołączy do koalicji z SPD (która, jak pokazują sondaże, ma szansę na zdobycie największej ilości mandatów) unikał jasnej odpowiedzi. - Teraz jest czas, by przedstawiać własne argumenty. Walczymy o pierwsze miejsce - podkreślił kandydat CDU/CSU.

Dyskusja o podatkach, imigracji i kwestiach klimatycznych

Kandydaci dyskutowali też o ewentualnych podwyżkach podatków. Bearbock stwierdziła: - Najbiedniejsi ubożeją, a bogaci się bogacą. Musimy inwestować w wiele obszarów, oczywiście pojawia się pytanie, w jaki sposób można to sfinansować. Pomogłaby walka z oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy.

- Potrzebujemy uporządkowanej migracji, zwłaszcza na rynek pracy, gdzie potrzebni są ludzie - podkreślił Laschet, odnosząc się do kwestii migracji. Opowiedział się także za lepszym wykorzystaniem potencjału osób, które już przebywają w Niemczech.

Jedną z dłużej dyskutowanych spraw były zmiany klimatyczne i sposoby na przeciwdziałanie tym zjawiskom. Baerbock stwierdziła, że "to będzie ogromny wysiłek, ale jest to również największa szansa". - Trzeba inwestować 50 miliardów euro rocznie w infrastrukturę klimatyczną, w rozbudowę kolei, energię wiatrową, systemy słoneczne na dachach. Jeśli tego nie zrobimy, będzie nas to dużo kosztować - powiedziała.