Zabił trzy osoby, został zatrzymany po "poważnej operacji" policji. Nowe informacje w sprawie nożownika

Napastnik postrzelony w udo i ujęty

Później poinformowano o zatrzymaniu podejrzewanego i zapewniono, że nie ma podstaw do zakładania, że był jeszcze drugi sprawca. Wówczas nie sprecyzowano jednak, o jaką sprawę i czyny chodzi. Dodano jedynie, że "nie ma żadnego zagrożenia dla ludności". Zaapelowano o powstrzymanie się od spekulacji i przekazano, że więcej informacji pojawi się później.

Domniemany sprawca został postrzelony w udo. Policja zawiozła go do szpitala, gdzie został opatrzony i jest obecnie przesłuchiwany. Somalijczyk mieszkał w Wuerzburgu od 2015 roku.

Według rzeczniczki miejscowej policji Kerstin Kunick do ataku nożownika na przechodniów doszło około godziny 17 w centrum miasta w okolicach placu Barbarossy.

Media: mężczyzna został postrzelony w nogę i ujęty

Według niemieckich mediów rannych zostało od kilku do kilkunastu osób. Jak podaje lokalna gazeta "Main Post", wśród ofiar śmiertelnych jest dziecko i jedno z jego rodziców.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać młodego mężczyznę trzymającego przedmiot wyglądający na nóż oraz innych mężczyzn, trzymających go na odległość za pomocą krzeseł do czasu przyjazdu policji. Na innym nagraniu widać było plamy krwi na ziemi. Jak pisze Reuters, miejsce ukazane na filmikach zgadza się z miejscem, gdzie doszło do ataków, ale nie dało się potwierdzić ich autentyczności.