Zabił trzy osoby, kilka ranił. Napastnik ujęty po "poważnej operacji" policji

Niemiecka policja poinformowała w piątek po południu o zatrzymaniu w Wuerzburgu domniemanego sprawcy po "poważnej operacji", podczas której zamknięto część centrum miasta. Przekazano, że 24-latek zabił trzy osoby, inne ranił. Lokalne media informowały wcześniej o wielokrotnych atakach nożownika, jednak policja nie potwierdziła do tej pory, że chodzi o atak z użyciem noża.

Później poinformowano o zatrzymaniu podejrzewanego i zapewniono, że nie ma podstaw do zakładania, że był drugi sprawca. Nie sprecyzowano jednak, o jaką sprawę i czyny chodzi. Dodano jedynie, że "nie ma żadnego zagrożenia dla ludności". Zaapelowano o powstrzymanie się od spekulacji i przekazano, że więcej informacji pojawi się później.

Media: mężczyzna został postrzelony w nogę i ujęty

Dziennik "Bild" informował wcześniej, że co najmniej trzy osoby zginęły, a sześć innych zostało rannych. Według informacji "Bilda" mężczyzna zaatakował nożem kilka osób, część rannych odniosła poważne obrażenia. Domniemany sprawca został postrzelony w nogę i ujęty. Ze wstępnych ustaleń, na które powołuje się agencja dpa, wynika, że mężczyzna atakował przypadkowych przechodniów w centrum miasta.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać młodego mężczyznę trzymającego przedmiot wyglądający na nóż oraz innych mężczyzn, trzymających go na odległość za pomocą krzeseł do czasu przyjazdu policji. Na innym nagraniu widać było plamy krwi na ziemi. Jak pisze Reuters, miejsce ukazane na filmikach zgadza się z miejscem, gdzie doszło do ataków, ale nie dało się potwierdzić ich autentyczności.