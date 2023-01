Wielotysięczny protest przeciwko wyburzeniu wioski. Thunberg: to wygląda jak Mordor

Opuszczona niemiecka wioska Luetzerath ma zostać wyburzona, by w jej miejsce rozbudować kopalnię węgla. W sąsiadującej z nią miejscowości Keyenberg zorganizowano wielotysięczną manifestację przeciwko tym planom. W sobotę dochodziło tam do starć części demonstrantów z policjantami.

Greta Thunberg na proteście. "To pokazuje, z czym walczymy, czemu chcemy zapobiec"

Thunberg powiedziała, że zna Luetzerath z poprzedniej wizyty tam, ale wtedy wyglądało to zupełnie inaczej. - To jest teraz zupełnie inne miejsce - oceniła. Odnosząc się do kraterowego krajobrazu sąsiedniego nadreńskiego obszaru wydobycia węgla brunatnego, powiedziała: - To naprawdę wygląda jak Mordor. (...) Pokazuje, z czym walczymy, czemu chcemy zapobiec.