Wielkie osiągnięcie naukowców. Wyhodowali mózgowe organoidy

Naukowcom udało się wyhodować mózgowe organoidy - te spontanicznie wykształciły reagujące na światło pęcherzyki oczne. To przełom i dowód na to, że badania nad miniaturowymi mózgami przyspieszają. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Nasza praca podkreśla niezwykłą zdolność organoidów mózgowych do generowania prymitywnych struktur czuciowych, które są wrażliwe na światło i zawierają typy komórek podobnych do tych znajdujących się w ludzkim ciele – stwierdza Jay Gopalakrishnan ze Szpitala Uniwersyteckiego w Duesseldorfie.

Wielkie osiągnięcie naukowców z Duesseldorfu

Organoidy pozwalają zgłębić naukowe tajemnice i pomagają w walce z chorobami

Organoidy to powstające w laboratorium na bazie komórek macierzystych struktury odzwierciedlające budowę i funkcje organów człowieka. To metoda badawcza stosowana od kilku lat. Naukowcy hodują nie tylko minimózgi, ale także serca czy nerki.

- Struktury bardzo prymitywne. To nie jest mózg myślący, świadomy, tylko on służy wymodelowaniu interakcji mózg-oko – wyjaśnia dr Klaudia Szklarczyk-Smolana.

- One są wielkości od mikrometrów do milimetrów. Ta dziedzina nabrała rozpędu w sposób nieprawdopodobny – przyznaje prof. Leonora Bużańska. Także w Polsce.

I oto przede wszystkim tu chodzi - organoidy pozwalają zgłębić naukowe tajemnice i pomagają w walce z chorobami. W przypadku mózgu - neurologicznymi. Nowe odkrycie ten katalog może rozszerzyć. - To w przyszłości może doprowadzić do hodowania indywidualnych, dostosowanych do pacjenta, komórek siatkówki oka, co będzie leczyło ludzi z utratą wzroku – mówi dr Klaudia Szklarczyk-Smolana.