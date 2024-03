Niemieccy biskupi katoliccy wzywają Watykan do złożenia wyjaśnień w związku ze słowami papieża Franciszka o tym, że Ukraina powinna mieć "odwagę białej flagi", by negocjować zakończenie wojny. Wypowiedź papieża tłumaczył w wywiadzie dla włoskich mediów watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin mówiąc, że "odwaga negocjacji nigdy nie jest kapitulacją", a by do negocjacji doszło, "pierwszym warunkiem jest zakończenie agresji".

Komentarze Franciszka wyrażone w wywiadzie dla szwajcarskiego nadawcy RSI, który nie został jeszcze wyemitowany, ale którego treść ujawniono w weekend, zostały skrytykowane przez Ukrainę i przyjęte z zadowoleniem na Kremlu.

W oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej Konferencja Episkopatu Niemiec stwierdziła, że ostatecznie do Ukrainy należy decyzja "kiedy po dokładnym rozważeniu nadejdzie moment negocjacji pokojowych".

Papież Franciszek CLAUDIO PERI/PAP/EPA

"Fakt, że papież Franciszek nie odniósł się w swoim wywiadzie do kwestii wspomnianych tutaj, wywołał irytację wielu obserwatorów, co możemy zrozumieć. Byłoby dobrze, gdyby Stolica Apostolska przekazała merytoryczne wyjaśnienie swojego stanowiska w tych kwestiach" - stwierdzili niemieccy biskupi.

Niemieccy biskupi o "niefortunnych" słowach papieża

W wywiadzie Franciszek został zapytany o stanowisko w sprawie debaty pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że Ukraina powinna się poddać, gdyż nie była w stanie odeprzeć sił rosyjskich, a tymi, którzy twierdzą, że legitymizowałoby to działania silniejszego. Osoba przeprowadzająca wywiad użyła w pytaniu określenia "białej flagi".

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni powiedział w sobotę, że papież użył terminu "biała flaga" i użył go, "aby wskazać na zaprzestanie działań wojennych i rozejm osiągnięty dzięki odwadze negocjacji".

Biskupi niemieccy stwierdzili, że "niefortunnym" było to, że Franciszek powtórzył słowa o "białej fladze", ale stwierdzili także, że "jest oczywiste i powszechnie udowodnione, że papież - podobnie jak Konferencja Episkopatu Niemiec - angażuje się na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie".

Parolin: pierwszym warunkiem jest zakończenie agresji

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin wyjaśnił w wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera", że papież Franciszek apelując niedawno o "odwagę białej flagi, by negocjować" w sprawie Ukrainy wezwał, by "stworzono warunki dla dyplomatycznego rozwiązania w dążeniu do sprawiedliwego i trwałego pokoju". - W tym sensie to oczywiste, że stworzenie takich warunków nie należy tylko do jednej strony, ale obu, a pierwszym warunkiem jest zakończenie agresji - stwierdził sekretarz stanu.

- Nie można nigdy zapominać o kontekście, a w tym przypadku było to pytanie skierowane do papieża, w odpowiedzi na które mówił o negocjacjach, szczególnie o odwadze negocjacji, a one nigdy nie są kapitulacją - oświadczył. Kardynał Parolin zaznaczył następnie, że Stolica Apostolska dalej apeluje o zawieszenie broni. - To powinni zrobić przede wszystkim agresorzy - dodał.

- Papież wyjaśnia, że negocjacje nie są słabością, ale siłą. To nie jest poddanie się, ale odwaga. Mówi, że musimy mieć większy szacunek dla życia ludzkiego, dla życia setek tysięcy osób, które zostało poświęcone w tej wojnie w sercu Europy - ocenił współpracownik Franciszka. - Te słowa - zauważył - dotyczą Ukrainy, jak Ziemi Świętej i innych konfliktów, które wykrwawiają świat - powiedział.

Parolin stwierdził, że aby zapanował "sprawiedliwy i trwały pokój", "oczywiste jest", że obie strony muszą usiąść do stołu negocjacyjnego, a pierwszym warunkiem musi być "położenie kresu agresji".

Wyjaśniając, że uważa Rosję za agresora powiedział, że "wojna rozpętana przeciwko Ukrainie nie była skutkiem klęski żywiołowej", ale ludzkich wyborów. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, zapytany o to, czy jest jeszcze możliwe dyplomatyczne rozwiązanie, odparł: - Jako że chodzi o decyzje, które zależą od ludzkiej woli, zawsze pozostaje możliwość jego osiągnięcia.

Autorka/Autor:asty, ks

Źródło: Reuters, PAP