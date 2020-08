W walce z pedofilią policjanci zaczęli korzystać z komputerowo wygenerowanej pornografii

Agencja dpa potwierdziła w czwartek w rozmowie z przedstawicielem Krajowego Urzędu Kryminalnego Północnej Nadrenii-Westfalii, że służby zajmujące się walką z dziecięcą pornografią, zaczęły korzystać ze sztucznie wygenerowanych materiałów. Ma to być przynęta dla działających w internecie pedofilów.

Krajowy Urząd Kryminalny Północnej Nadrenii-Westfalii (LKA) odmówił jednocześnie poinformowania, gdzie materiały te znalazły zastosowanie. Wyjaśnił, że nie pozwala na to taktyka dochodzeniowa, gdyż chodzi tu o postępowania, które się jeszcze nie zakończyły.

Powołując się na źródła w wymiarze sprawiedliwości, dziennik "Koelner Stadt-Anzeiger" podał, że sztucznej pornografii użyto w czynnościach śledczych przeciwko liczącej co najmniej 30 tys. osób internetowej siatce wymiany materiałów pedofilskich. W związku z miastem, w którym w mieszkaniu jednego z podejrzanych dokonano pierwszej rewizji, jest to śledztwo w sprawie "pedofilskiego kompleksu Bergisch Gladbach".

Za pomocą tych materiałów policja starała się zdobyć zaufanie sprawców należących do grup czatowych i przeniknąć dzięki temu do przestępczych siatek - twierdzi gazeta.

Jest to pierwszy przypadek skorzystania z uchwalonych w Niemczech wiosną bieżącego roku prawnych zmian, zezwalających na używanie sztucznie wytworzonych zdjęć i nagrań wideo w policyjnych śledztwach dotyczących pedofilii. Posługiwanie się autentyczną pornografią dziecięcą jest nadal zakazane.

Sprawa 42-latka z Bergisch Gladbach

Niemiecki portal podał, że dotychczas ustalono tożsamość ponad 70 osób w całych Niemczech, łączonych z procederem. W maju 27-letni żołnierz został skazany na 10 lat więzienia i umieszczony na nieokreślony czas w szpitalu psychiatrycznym - był to pierwszy wyrok w sprawie połączonej z tym dochodzeniem.

Sprawą zajmuje się specjalna grupa dochodzeniowa, która liczy od 120 do 140 śledczych, a w szczytowym momencie pracowało przy niej 350 funkcjonariuszy - informuje agencja dpa. Dodano, że dotychczas udało się także zidentyfikować 44 wykorzystywanych dzieci. Sprawę prowadzi sześciu prokuratorów.

"Zrobiło mi się niedobrze"

29 czerwca przedstawiciele niemieckiego wymiaru sprawiedliwości poinformowali , że jednostki kryminalne, zajmujące się cyberprzestępczością, odkryły ogromną siatkę pedofilską, z którą związanych mogło być co najmniej 30 tysięcy osób. Miały one dzielić się pedofilską pornografią oraz wymieniać rady, jak odurzać i wykorzystywać dzieci.

Peter Biesenbach, minister sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii, przyznał wówczas podczas konferencji prasowej w Duesseldorfie, że prowadzący śledztwo zostali zaskoczeni skalą procederu. Zaznaczył, że do wyjaśnienia sprawy włączone zostały specjalne siły, aby doprowadzić wszystkich członków pedofilskiej siatki przed wymiar sprawiedliwości.

- Zrobiło mi się niedobrze, gdy o tym usłyszałem, ale to zmotywowało nas do walki z tym procederem - wyznał minister. - Mam obawy, że może to dotyczyć więcej niż 30 tysięcy podejrzewanych - powiedział.