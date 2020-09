"Wyważyli drzwi. Niestety było za późno". W mieszkaniu znaleziono ciała pięciorga dzieci

- Widzieliśmy, jak policja i strażacy przyjechali na miejsce zdarzenia. Wyważyli drzwi. Niestety było za późno. Widziałem policję, lekarzy i sąsiadów. Wszyscy płakali i byli w szoku – relacjonował sąsiad rodziny, w mieszkaniu której znaleziono w czwartek ciała pięciorga dzieci. Tego samego dnia matka dzieci rzuciła się pod pociąg, ale przeżyła. Służby podejrzewają, że to ona dokonała zbrodni.

W czwartek po południu w jednym z mieszkań w Solingen w zachodnich Niemczech znaleziono ciała pięciorga rodzeństwa. Nie żyją trzy dziewczynki i dwaj chłopcy. Najmłodsza ofiara miała zaledwie rok, najstarsza osiem lat. O zabójstwo podejrzewana jest matka dzieci. Kobieta próbowała odebrać sobie życie. Wczesnym popołudniem 27-latka rzuciła się pod pociąg na dworcu głównym w Duesseldorfie, 35 kilometrów od Solingen, ale przeżyła. Z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Jej stan zdrowia nie pozwala na razie na przesłuchanie. W czwartek przed godziną 14 na policję zadzwoniła zaniepokojona babcia dzieci. Niemiecka telewizja RTL podaje, że kobieta wcześniej miała kontakt z córką.

"To niezrozumiałe i okropne"

Burmistrz Solingen Tim Kurzbach powiedział, że zbrodnia uderzyła go "prosto w serce". - Dla osób, które są rodzicami, tak jak ja, to szczególnie niezrozumiałe i okropne – stwierdził.

Do tragedii doszło w mieszkaniu bloku w Solingen

Większość pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi - co dokładnie się stało, kiedy, a przede wszystkim dlaczego? Niemieckie media spekulują na temat tego, w jaki sposób doszło do zabójstwa. Najczęściej powtarzaną teorią jest ta, według której matka podała dzieciom tabletki, ale policja podkreśla, że na razie jest za wcześnie na jakiekolwiek wnioski. - Nie znamy motywów tej zbrodni ani szczegółów tego, co się wydarzyło. Właśnie tego próbujemy się teraz dowiedzieć. Policja pracuje tutaj z całą siłą, sprawdzamy mieszkanie i próbujemy przeanalizować tę tragedię – poinformował rzecznik policji w Wuppertal Stefan Weiand.