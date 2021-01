Groźba amerykańskich sankcji nad rosyjskim statkiem. "Z żalem przyjmujemy tę zapowiedź"

Stany Zjednoczone planują nałożenie sankcji na rosyjski statek do układania rur zaangażowany w budowę gazociągu Nord Stream 2 - poinformowało niemieckie ministerstwo gospodarki. Jednostka o nazwie Fortuna jest zakotwiczona na Morzu Bałtyckim w pobliżu Rostocku w północnych Niemczech.

Stany Zjednoczone planują nałożenie sankcji na rosyjski statek do układania rur zaangażowany w budowę gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec - przekazał niemiecki resort gospodarki. - Z żalem przyjmujemy do wiadomości tę zapowiedź - powiedział Reutersowi rzecznik ministerstwa w Berlinie.