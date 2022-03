Uroczystości wyzwolenia obozów koncentracyjnych Buchenwald i Mittelbau-Dora bez przedstawicieli Rosji i Białorusi

"Poinformowaliśmy przedstawicielstwa konsularne na piśmie, że nie są one mile widziane na tych imprezach, to pomysł nie do przyjęcia" - powiedział dyrektor Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora w Nordhausen Jens-Christian Wagner, nawiązując w piśmie do śmierci w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę Borysa Romanczenki, ocalałego z Buchenwaldu.