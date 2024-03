Rozwaga nie jest czymś, co można scharakteryzować jako słabość, jak niektórzy to robią, ale rozwaga jest tym, do czego obywatele tego kraju mają prawo - mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz odnosząc się do sytuacji na Ukrainie. Chodzi o jego odmowę dostarczenia temu krajowi pocisków manewrujących Taurus. Scholz po raz kolejny odrzucił możliwość dostarczenia tych rakiet.