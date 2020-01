Tragiczny wypadek szkolnego autobusu. "W środku znaleźliśmy dwa ciała"

Do wypadku doszło około godziny 7.30 rano, niedaleko miasta Eisenach w niemieckim kraju związkowym Turyngia. Według miejscowej policji tuż przed wjazdem do Berki autobus wpadł w poślizg na gładkiej nawierzchni z kostki i zjechał z drogi po jej skarpie, wywracając się. Na razie nic nie wskazuje na to, by przyczyną wypadku były usterki techniczne lub błąd kierowcy.