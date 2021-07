Obowiązkowe testy przy wjeździe do Niemiec możliwe od 1 sierpnia

Jak na razie obowiązkowe badania dotyczą tylko pasażerów linii lotniczych oraz osób wjeżdżających do Niemiec z obszarów wysokiego ryzyka, które nie zostały w pełni zaszczepione przeciwko koronawirusowi lub wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19. W myśl nowych przepisów testy miałyby dotyczyć wszystkich wjeżdżających do kraju niezależnie od tego, z jakiego obszaru i jakim środkiem transportu przybywają.

- Rząd federalny zapewnił (...), że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby do 1 sierpnia wprowadzić jednolity, obowiązkowy test, i to nie tylko dla podróżujących samolotem - powiedział Markus Soeder we wtorek wieczorem w programie telewizji ARD "Tagesthemen".