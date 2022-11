Niemcy szkolą się, jak sobie radzić, gdyby doszło do blackoutu

czytaj dalej

Były wieloletni pracownik ochrony ambasady brytyjskiej w Berlinie przyznał się przed sądem do szpiegowania na rzecz Rosji. Tajne informacje o działalności ambasady miał zbierać przez co najmniej 10 miesięcy. Wyrok zostanie wydany w lutym przyszłego roku. Oskarżonemu grozi do 14 lat więzienia.