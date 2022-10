Szefowie niemieckiego wywiadu ostrzegają przed Rosją. "Spiegel": scenariusze nie wykluczają morderstw

Szefowie służb wywiadowczych Niemiec oskarżają prezydenta Rosji Władimira Putina o to, że inwazją na Ukrainę dokonał de facto ataku na cały Zachód. Ostrzegli przed dalszymi działaniami Rosji. Portal tygodnika "Spiegel" informuje, że niewykluczone są nawet morderstwa polityczne w Niemczech.

Obaj wypowiedzieli się w poniedziałek na posiedzeniu w Bundestagu. Raz w roku parlamentarna komisja kontroli, która zwykle obraduje w tajemnicy, zbiera się na publicznym posiedzeniu i zwraca się do szefów trzech federalnych służb wywiadowczych - BND, BfV i Służby Kontrwywiadu Wojskowego (MAD) - o ocenę bieżących spraw.

Niemiecki wywiad ostrzega przed rosyjskimi służbami specjalnymi

Atak Rosji na Ukrainie to "game changer" (czynnik zmieniający zasady gry - red.) we wszystkich dziedzinach polityki związanych z bezpieczeństwem - oznajmił szef BfV Haldenwang. Ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Niemiec. Rząd niemiecki w kwietniu wydalił z kraju 40 rosyjskich szpiegów. - Ale to bynajmniej nie wszyscy - powiedział szef Urzędu Ochrony Konstytucji.