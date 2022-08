Baerbock: trzymając się Nord Stream 2, nie słuchaliśmy obaw naszych przyjaciół

Odnosząc się do utraty zaufania krajów partnerskich z Europy Wschodniej do niemieckiej polityki zagranicznej, szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock stwierdziła, że "stłuczono wiele porcelany", co w tym kontekście oznacza pogorszenie relacji. Dodała, że nie dotyczy to jednak tylko ostatnich miesięcy, a więc rządów koalicji SPD, Zielonych i FDP, ale także lat wcześniejszych.