Szefowa niemieckiej dyplomacji: Putina nie da się powstrzymać słowami

"35 km - tyle właśnie liczy trasa między Poczdamem a Berlinem. Znam ją dobrze, jeżdżę nią codziennie" - napisała Baerbock. Jak podkreśliła, "pracuję, rozmawiam przez telefon, myślę o swoich dzieciach. Życie w wolności". "35 km - tyle wynosi również odległość z Kijowa do Buczy. Miejsce takie jak Poczdam, w środku Europy - z placami zabaw i centrami handlowymi. Ale teraz na ulicach Buczy widać blizny wojny. Kiedy na początku marca przyszli żołnierze rosyjscy, ludzie patrzyli w otchłań piekła".

Od tego czasu "Bucza została uwolniona. Ale atak na Ukrainę trwa nadal. Jest on również wymierzony w europejski porządek pokojowy. Jest on wymierzony w nasze życie w wolności w Wilnie, Krakowie i Poczdamie. Dlatego my, Europejczycy, zjednoczyliśmy się w sprzeciwie wobec brutalnej rosyjskiej wojny napastniczej" - napisała szefowa MSZ, dodając, "dlatego właśnie teraz musimy nadal wspierać Ukrainę. Także bronią, bo Putina nie da się powstrzymać słowami".