Szefowa dyplomacji Niemiec: Pekin powinien wpłynąć na Moskwę, by przerwała wojnę na Ukrainie

Chcemy, aby Chiny wykorzystały swój wpływ na Rosję, by ta zakończyła wojnę w Ukrainie - mówiła w czasie wspólnej konferencji prasowej z chińskim ministrem spraw zagranicznych szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock. Ostrzegła również przed potencjalnie tragicznymi konsekwencjami zaostrzenia się konfliktu w Cieśninie Tajwańskiej.

Na konferencji prasowej ze swym chińskim odpowiednikiem Qin Gangiem, minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock odniosła się między innymi do kwestii Tajwanu . Oceniła, że destabilizacja Cieśniny Tajwańskiej może mieć tragiczne skutki dla światowej ekonomii, a eskalacja militarna w tym regionie to "przerażający scenariusz, któremu Niemcy chcą zapobiec".

- Konflikty muszą być rozwiązywane pokojowo (…). Jednostronna, brutalna zmiana status quo byłaby nie do zaakceptowania dla nas, Europejczyków - powiedziała niemiecka minister.

Qin Gang wskazał z kolei, że jeżeli państwa chcą respektować politykę jednych Chin, to powinny zdecydowanie opowiadać się przeciwko niepodległości Tajwanu.

Baerbock: Chiny powinny wpłynąć na Rosję

Baerbock przy okazji wizyty w Chinach poruszyła również kwestię wojny w Ukrainie , podkreślając konieczność jej zatrzymania. Zaznaczyła przy tym, że żaden inny kraj nie ma tak dużego wpływu na Rosję, jak Chiny. Wyraziła nadzieję, że Pekin wykorzysta ten fakt, aby przekonać Moskwę do zakończenia konfliktu.

Qin deklarował, że Chiny "chcą nadal pracować na rzecz pokoju" i mają nadzieję, że wszystkie zaangażowane w wojnę strony będą powściągliwe i gotowe do współpracy.

- Chcę podkreślić, że rola Chin w kwestii Ukrainy, nasza propozycja, sprowadza się do jednego punktu, którym jest przekonywanie i promowanie rozmów pokojowych, i nie zrobimy niczego, by dolewać oliwy do ognia - oświadczył Qin.