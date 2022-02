Konflikt Rosja-Ukraina. Szef niemieckiego SPD: eskalacja następuje ze strony Rosji

W odniesieniu do budzących kontrowersje wypowiedzi byłego kanclerza Gerharda Schroedera (SPD), broniącego Rosji, współprzewodniczący socjaldemokratów Lars Klingbeil powiedział, że na poniedziałkowym spotkaniu wyraźnie zaznaczył, że to on, wraz ze współprzewodniczącą Saskią Esken i wywodzącym się z SPD kanclerzem Olafem Scholzem, decyduje o aktualnym stanowisku partii, a nie były szef rządu.