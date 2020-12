Szef MSZ Niemiec: decyzja o powiązaniu praworządności i budżetu UE zapadła, już nie można jej podważyć

Gdybym miał rozwiązanie i tak nie mógłbym się nim podzielić, ale chcemy rozwiązać problem jeszcze w trakcie naszej prezydencji - zadeklarował szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w wywiadzie z tygodnikiem "Der Spiegel". Odniósł się w ten sposób do kwestii możliwego zawetowania przez Polskę i Węgry wieloletniego budżetu Unii Europejskiej i tym samym zablokowania miliardów euro dla wszystkich państw Wspólnoty.

W połowie listopada rządy Polski i Węgier oświadczyły, że nie godzą się na rozporządzenie, które wprowadza zasadę warunkowania dostępu do środków unijnych przestrzeganiem zasady praworządności i w związku z tym, mogą zawetować projekt ram finansowych UE na lata 2021-2027.

Warszawa wskazuje, że tylko przepisy zgodne z traktatami i konkluzjami Rady Europejskiej mogą być zaakceptowane przez Polskę, ale rząd Mateusza Morawieckiego w lipcu podpisał się pod wynegocjowanym w Brukseli dokumentem dotyczących nowego budżetu Unii. Mówi on m.in. o powiązaniu praworządności i funduszy europejskich.

"Opowiadaliśmy się za mechanizmem praworządności z ważnych powodów. Decyzja zapadła. Podważanie jego zasad nie jest możliwe, a to ze względu na Parlament Europejski i stanowisko wielu krajów członkowskich. Tu nie chodzi już o to 'czy', ale w najlepszym przypadku o to 'jak'" - dodał minister spraw zagranicznych.