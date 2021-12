Szef CSU postuluje wyłączenie komunikatora Telegram. Sprzeciwia się temu koalicja rządząca

Komunikator Telegram, zapewniający użytkownikom anonimowość, przekształcił się w platformę dla prawicowych ekstremistów i innych radykalnych grup, przez co w Niemczech od dawna znajduje się w centrum uwagi polityków. Szef chadeckiej CSU Markus Soeder wezwał do radykalnego rozwiązania: stworzenia legalnej opcji "wyłączenia" tej aplikacji – pisze we wtorek dziennik "Die Welt".