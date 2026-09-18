Świat Rozbity dron w pobliżu niemieckiej bazy. Media o podobieństwie do incydentu z Lipska Adrian Wróbel |

Incydent z dronem w Lipsku i polski ślad. Ustalenia "Gazety Wyborczej" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Michael Matthey/dpa /PAP

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Jak poinformował północnoniemiecki nadawca, części drona odkryto na początku tygodnia na polu w pobliżu jeziora Steinhuder Meer. Znalazca przekazał policji uszkodzone urządzenie.

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Śledczy zakładają, że bezzałogowiec rozbił się w pobliżu jeziora i rozpadł na kilka części. Od wtorku policja przeszukuje teren w regionie Hanoweru, szukając kolejnych elementów oraz wskazówek co do właściciela lub operatora drona.

Stanowisko prokuratury

Według źródeł NDR w służbach bezpieczeństwa, chodzi o ten sam model drona, który znaleziono na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku. W obu znalezionych urządzeniach zauważono podobny element konstrukcyjny, pochodzący prawdopodobnie z drukarki 3D i dlatego niedostępny w sprzedaży.

Niemiecka prokuratura generalna w Karlsruhe potwierdziła, że analizuje możliwy związek obu spraw. "Jeśli taki związek mógłby istnieć, przyjrzymy się temu" - przekazała rzeczniczka urzędu. Dodała, że zasadniczo nie komentuje doniesień medialnych.

Policja bada, czy na dronie zachowały się ślady DNA i inne. Jak ustalił NDR, dotychczas nie znaleziono śladów materiałów wybuchowych.

Baza lotnicza Wunstorf jest centralną lokalizacją niemieckiego wojskowego transportu lotniczego. Stacjonuje tam cała niemiecka flota samolotów A400M. Baza służy jako węzeł przeładunkowy dla światowych zadań transportowych Bundeswehry.

Próba ataku w Lipsku

Rząd Niemiec 1 września obarczył Rosję odpowiedzialnością za zamach na lotnisku w Lipsku przeprowadzony za pomocą drona wyposażonego w zapalnik i materiał wybuchowy. Dron, który nie eksplodował, został znaleziony na płycie lotniska w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego An-124.

Według dziennika "Sueddeutsche Zeitung" logistyk ataku w Lipsku był od lat kontaktem rosyjskiego wywiadu wojskowego, GRU.

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