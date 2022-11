Niemcy oferują Polsce systemy Patriot

Niemcy zaoferowali Polsce systemy obrony przeciwrakietowej Patriot, by wzmocnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej - przekazała szefowa niemieckiego ministerstwa obrony Christine Lambrecht. Ma to związek z wybuchem w Przewodowie, gdzie według najnowszych ustaleń spadła i eksplodowała ukraińska rakieta obrony przeciwlotniczej, wystrzelona w celu przechwycenia pocisków rosyjskich.

Polskie MON: oficjalna propozycja nie padła

Wybuch w Przewodowie

Do wybuchu w Przewodowie w województwie lubelskim doszło we wtorek, w dniu, w którym siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Na teren suszarni zbóż we wsi Przewodów, leżącej blisko granicy z Ukrainą, spadła rakieta - jak później informowały polskie władze - najprawdopodobniej ukraińskiej obrony powietrznej. Doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Podkreślono, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.