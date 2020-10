Cichanouska na spotkaniu z Merkel: na Białorusi potrzebne są nowe wybory

Bardzo ważne, by powstrzymać przemoc i uwolnić więźniów politycznych - powiedziała była kandydatka na prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanouska podczas spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Mówiła też, że w jej kraju konieczne jest przeprowadzenie nowych wyborów prezydenckich.

"Swiatłana podkreśliła, że protesty na Białorusi to nie walka przeciwko Rosji ani też za Europą, tylko skutek wewnątrzbiałoruskiego kryzysu. A głównym celem narodu są obecnie nowe wybory. Ważne, by zostały one przeprowadzone w najbliższym czasie, bo przez 26 lat naród żył pod presją i nie zamierza tego dłużej znosić" - napisano w oświadczeniu na kanale Cichanouskiej w komunikatorze Telegram.