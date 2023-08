"Przełom" w sprawie Polki, która zaginęła siedem lat temu w Niemczech

Po blisko siedmiu latach wyjaśniła się sprawa Doroty G.. Kobieta zaginęła bez śladu w Suesterseel (Nadrenia Północna-Westfalia) w 2016 roku. Jej mąż Manfred G. szybko stał się celem podejrzeń, ale dotąd brakowało dowodów. Tydzień temu w domu G. znaleziono szczątki ludzkie, a we wtorek śledczy oficjalnie potwierdzili, że należą one do Doroty G. – informuje portal RTL.