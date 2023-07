"Spór" o wprowadzenie sjesty w Niemczech. Głos zabrali przedstawiciele rządu i pracodawcy

W ciągu ostatnich dni temperatura w niektórych regionach Niemiec sięgała nawet 38,8 stopnia Celsjusza. Szef Federalnego Stowarzyszenia Lekarzy Publicznej Służby Zdrowia (BVÖGD) Johannes Niessen w rozmowie z portalem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) podkreślił, że upał ma wpływ na wykonywaną pracę. Jego zdaniem "podczas intensywnych upałów ludzie nie są tak wydajni jak zwykle. Słaby sen przy braku chłodzenia w nocy dodatkowo prowadzi do problemów z koncentracją" - wskazał.

- Powinniśmy wziąć przykład z metod pracy w krajach południowych, gdy jest gorąco: wczesne wstawanie, produktywna praca rano i sjesta w południe to koncepcja, którą powinniśmy przyjąć w miesiącach letnich - ocenił szef BVÖGD. W cytowanej przez "Deutsche Welle" rozmowie Niessen zaznaczył, że w miejscach pracy potrzebne są "wentylatory i lżejsze ubrania, nawet jeśli dress code w biurze na to nie pozwala". Ponadto zalecił, by w gorące dni pić więcej płynów i spożywać lekkie posiłki w kilku małych porcjach. W przypadku pracy zdalnej zasugerował "zimną kąpiel stóp pod biurkiem".