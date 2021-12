SPD, Zieloni i FDP podpisali umowę koalicyjną. "Teraz zaczyna się czas działania"

W ostatnich dniach wszystkie partie pojedynczo zatwierdziły 177-stronicową umowę zatytułowaną "Odważyć się na więcej postępu". Po SPD i FDP w poniedziałek zrobili to Zieloni. Mianowano już również wszystkich ministrów. W środę Scholz ma zostać wybrany w Bundestagu na kanclerza, a jego gabinet ma zostać zaprzysiężony. Tym samym skończy się 16-letnia kadencja Angeli Merkel, która nie wystartowała ponownie w wyborach do Bundestagu 26 września.

W podpisanej we wtorek umowie koalicyjnej, która była negocjowana przez wiele tygodni po wrześniowych wyborach do Bundestagu, partie SPD, Zieloni i FDP obiecują między innymi większe działania w zakresie ochrony klimatu i restrukturyzację przemysłu. Do 2030 roku Niemcy mają uzyskiwać 80 procent energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.