Liczba żołnierzy się zmniejsza. Bundeswehra ma kłopot

Liczba żołnierzy niemieckiej Bundeswehry na koniec ubiegłego roku spadła do 181 500 osób, pomimo wysiłków na rzecz zwiększenia armii - podała agencja dpa. Rok wcześniej niemieckie siły zbrojne były większe o 1500 osób personelu wojskowego.

Od czasu rosyjskiego ataku na Ukrainę niemiecki rząd prowadzi kampanię na rzecz wzmocnienia Bundeswehry. Siły zbrojne mają wzrosnąć do 203 000 żołnierzy do 2031 roku. Według dpa rzeczywistość jest jednak inna - liczba żołnierzy Bundeswehry spadła do 181 500 pomimo wysiłków na rzecz zwiększenia personelu.