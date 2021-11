Poparcie dla białoruskiej opozycji i deklaracja wsparcia dla Ukrainy w umowie koalicyjnej

W umowie koalicyjnej socjaldemokratycznej SPD, Zielonych i liberalnej FDP, które doszły do porozumienia w sprawie utworzenia nowego rządu Niemiec, jest mowa o wsparciu dla białoruskiej opozycji. "Jeśli Łukaszenka nie zmieni kursu, będziemy dążyć do rozszerzenia istniejących sankcji UE, aby utrudnić reżimowi dostęp do finansowania" - podkreślili przywódcy trzech ugrupowań.

"Jesteśmy z narodem białoruskim i popieramy jego dążenie do nowych wyborów, demokracji, wolności i praworządności oraz wzywamy do bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Niedopuszczalna jest ingerencja Rosji na rzecz Łukaszenki. Będziemy wspierać opozycję demokratyczną na Białorusi kolejnymi ofertami. Jeżeli Łukaszenka nie zmieni kursu, będziemy dążyć do rozszerzenia istniejących sankcji UE, aby utrudnić reżimowi dostęp do finansowania" - podkreślono w umowie koalicyjnej.