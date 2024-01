Skrajna prawica chce referendum w sprawie wyjścia Niemiec z UE

Jeśli moja partia dojdzie do władzy, to będzie dążyć do przeprowadzenia referendum w sprawie członkostwa Niemiec w Unii Europejskiej - zapowiedziała w rozmowie z dziennikiem "Financial Times" Alice Weidel, liderka skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec. Ugrupowanie to ma obecnie w sondażach drugie miejsce z poparciem na poziomie 22 proc.