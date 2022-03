Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w Niemczech o sytuacji w Ukrainie

Stoltenberg: znajdujemy się w punkcie zwrotnym dla bezpieczeństwa Europy

Stoltenberg o zamknięciu strefy lotów nad Ukrainą

Wcześniej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ponownie wykluczył możliwość wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. W opublikowanym w czwartek wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera" wyjaśnił, że strategia Sojuszu to więcej broni dla Kijowa i wzmocnienie wschodniej flanki. "Dostarczamy system obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej, ale strefa zakazu lotów oznaczałaby atakowanie i zestrzeliwanie rosyjskich samolotów" - mówił Stoltenberg. Dodał, że "doprowadziłoby to do wojny między NATO a Rosją i jeszcze większych zniszczeń".