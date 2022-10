Kanclerz Niemiec krytykowany za wyrażenie zgody na chińską inwestycję w Hamburgu

Lider partii CDU Friedrich Merz wyraził ostry sprzeciw wobec inwestycji chińskiego przedsiębiorstwa Cosco w terminal w porcie w Hamburgu. "Kanclerz Olaf Scholz przyznaje chińskim komunistom dostęp do infrastruktury krytycznej w Niemczech" - pisze w środę portal dziennika "Bild".

Rząd Niemiec zatwierdził kompromis w sporze o wejście chińskiego państwowego przedsiębiorstwa żeglugowego Cosco do portu w Hamburgu. Firma może teraz objąć 24,9 procent udziałów - zamiast planowanych pierwotnie 35 procent - poinformowały w środę niemieckie media.

Scholz krytykowany za zgodę na chińską inwestycję w Hamburgu

