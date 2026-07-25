PILNE Samochód wjechał w uczestników parady LGBT w Berlinie. Jedna osoba nie żyje, są ranni Oprac. Mikołaj Stępień |

Atak na paradę w Berlinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

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Według wstępnych informacji, tuż przed godziną 22 w sobotę rozpędzona furgonetka wjechała w uczestników uroczystości Christopher Street Day w parku Tiergarten w centrum Berlina, nieopodal Bramy Brandenburskiej oraz Placu Poczdamskiego. To jedno z największych wydarzeń środowisk LGBT w Europie.

Tabloid "Bild" podał, powołując się na świadków, że w tłum ludzi wjechała biała furgonetka.

Samochód wjechał w tłum w Berlinie. Zabity i ranni

Berlińska policja przekazała, że jedna osoba nie żyje, a 17 zostało rannych. Niektóre osoby ranne są w stanie krytycznym.

Służby w pobliżu miejsca wypadku w Berlinie (25.07.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Jak poinformował rzecznik policji, pojazd - który rozbił się na pobliskim drzewie - był pusty, dlatego trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawcy lub sprawców zdarzenia. W operację zaangażowane są niemieckie jednostki specjalne oraz śmigłowce policyjne.

Merz: przerażający czyn

Jak podaje niemiecki DW, kanclerz Niemiec Friedrich Merz nazwał incydent "przerażającym czynem". Szef niemieckiego rządu podkreślił, że wraz z ministrem spraw wewnętrznych Alexandrem Dobrindtem "dopilnuje, aby został on w pełni wyjaśniony, a sprawcy ponieśli karę".

Służby w pobliżu miejsca wypadku w Berlinie (25.07.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

"To atak na nasze wolne i otwarte na świat społeczeństwo. Zgromadzenie na rzecz tolerancyjnego i pokojowego Berlina zostało zaatakowane w najbardziej brutalny sposób" - napisał na X burmistrz Berlina Kai Wegner.

Burmistrz zapewnił, że myślami jest z ofiarami i ich najbliższymi oraz podziękował służbom.