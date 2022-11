Angela Merkel musi zacząć oszczędzać

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel została upomniana przez obecną koalicję rządzącą, by zachowała dyscyplinę w wydatkach związanych z jej berlińskim biurem, a także z kosztami podróży - przekazał "Der Spiegel".

Przypomniano też, że "w szczególności wykluczone jest wykorzystywanie go do celów prywatnych i do generowania dodatkowych dochodów", a zwrot kosztów podróży może być brany pod uwagę jedynie "jeśli były kanclerz federalny podróżuje w imieniu i w interesie Republiki Federalnej Niemiec".