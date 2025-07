Fala zgłoszeń do niemieckiej armii. Chcą mieć najsilniejsze wojsko w Europie

Friedrich Merz i Boris Pistorius na inauguracji Niemieckiej Brygady Pancernej "Litwa" w Wilnie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Niemiecki rząd poprzez system zachęt i kampanie społeczne namawia do podjęcia pracy w wojsku.

Bundeswehra odnotowuje wzrost konsultacji na temat służby wojskowej i podań o przyjęcie do armii.

Jedną z rozważanych opcji jest też przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej.

Od stycznia do 21 lipca liczba nowych przyjęć do armii wyniosła 13 739, czyli o 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. To statystyki niemieckiego ministerstwa obrony, do jakich wgląd uzyskał "Sueddeutsche Zeitung". Gazeta prognozuje, że nie powinno być większego problemu z wypełnieniem celu rządu na 2025 rok, czyli przyciągnięciem do armii 20 tys. rekrutów.

O rosnącej popularności Bundeswehry wśród młodych świadczy też wzrost liczby wstępnych konsultacji na temat służby wojskowej (do lipca 60 589, wzrost o 11 proc. rok do roku) oraz liczba podań o przyjęcie do wojska (do lipca ok. 36 tys., wzrost o 8 procent).

Łącznie Bundeswehra w lipcu liczyła ok 183 tys. wojskowych. To o około dwa tysiące więcej niż w roku ubiegłym.

Plany rozwoju niemieckiej armii

Przyczyny zwiększającego się zainteresowania Bundeswehrą to kampanie reklamowe oraz niestabilny stan bezpieczeństwa w regionie. Do wojska przyciągać może też rozbudowa infrastruktury (np. nowe koszary) oraz zapowiedzi finansowania wojskowym kursów językowych czy na prawo jazdy.

Rząd planuje wprowadzenie w życie od początku przyszłego roku nowej ustawy o służbie wojskowej. Opierać się ma na zasadzie dobrowolności oraz zwiększeniu wynagrodzeń.

Obowiązkowa służba wojskowa została w Niemczech zawieszona w 2011 roku. W umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD zgodziły się na "służbę wojskową opartą początkowo na ochotnikach".

Według szacunków ministerstwa obrony Bundeswehrze potrzeba 50-60 tys. dodatkowego personelu. Jeśli nie uda się przyciągnąć wystarczająco dużo ochotników, to nie jest wykluczone przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej.

W tym roku niemiecki budżet na obronność wzrośnie o 10 mld, do 62,4 mld euro. Kanclerz Friedrich Merz zapowiada przekształcenie Bundeswehry w najsilniejszą konwencjonalną armię w Europie.

