Jak podają media - w tym agencje dpa i Reuters - dyskutowano m.in. o ewentualnym przekazaniu Ukrainie rakiet Taurus i czy "byłyby technicznie zdolne do zniszczenia zbudowanego przez Rosję mostu na ukraiński półwysep Krym, zaanektowany z naruszeniem prawa międzynarodowego". Agencja Reuters napisała, że wojskowi omawiają także, w jaki sposób Francja i Wielka Brytania dostarczają i przygotowują Kijów do obsługi własnych rakiet manewrujących o krótszym o połowę zasięgu.

Rozdźwięk z deklaracjami Scholza, "czerwona linia" i komercyjna platforma

W rozmowie uczestniczył m.in. inspektor Sił Powietrznych Ingo Gerhartz, który wspomina o plotkach, że system Taurus "nawet nie działa". Sugeruje również, że niemiecki minister obrony Boris Pistorius zastanawiał się, "jak by to wyglądało", gdyby Niemcy ostatecznie zdecydowały się na dostawę Taurusów Ukrainie.

Tymczasem kanclerz Olaf Scholz wielokrotnie wykluczał wysłanie rakiet Taurus na Ukrainę. Przekonywał, że wynika to z obaw, że pociski o zasięgu około 500 km mogą zostać użyte do uderzenia na terytorium Rosji .

Wojskowi omawiają problemy logistyczne związane z uderzeniem w most Krymski i twierdzą, że Ukraińcy będą potrzebować pomocy w planowaniu misji, co może być postrzegane jako zaangażowanie Niemiec w wojnę i "czerwona linia dla rządu".

Niemcy potwierdzają przechwycenie, nie prawdziwość nagrania

Problemy w relacjach sojuszniczych?

Według Reutersa, chociaż dotąd reakcja ze strony sojuszników nie była zbyt wylewna, analitycy twierdzą, że sprawa prawdopodobnie nadwyręży relacje Niemiec z sojusznikami. Eksperci zwracają też uwagę, że to poważne naruszenie bezpieczeństwa i ukazuje skalę niechęci Berlina do zbytniego angażowania się w wojnę w Ukrainie .

Ze strony niemieckich oficjeli pojawiły się też inne komentarze w tej sprawie. - To sygnał alarmowy, że jesteśmy celem Putina - powiedział dziennikowi "Handelsblatt" minister finansów Niemiec, Christian Lindner odnosząc się do wycieku przechwyconych rozmów wojskowych. - Z tego, co wiemy do tej pory, w wyniku tej rosyjskiej próby szpiegostwa nie upubliczniono żadnych poufnych informacji - dodał.