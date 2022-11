Reuters: Niemcy wycofają żołnierzy z Mali

czytaj dalej

Trudno sobie wyobrazić, by odpowiedzialność za tak zwane obozy filtracyjne miała nie sięgać samego szczytu rosyjskiego łańcucha dowodzenia - powiedziała w poniedziałek przedstawicielka Departamentu Stanu USA Beth Van Schaack, ambasador tego kraju do spraw światowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności będzie trudne, ale podobnie było w przypadku Slobodana Miloszevicia, a w jego przypadku się to udało - dodała.