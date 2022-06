Rośnie liczba politycznych ekstremistów w Niemczech. "Największe zagrożenie dla naszej demokracji"

Polityczny ekstremizm jest rosnącym zagrożeniem dla Niemiec, a jego zwolennicy, głównie ze skrajnej prawicy, coraz chętniej uciekają się do przemocy - wynika z raportu niemieckiego wywiadu, na który powołuje się agencja Reutera. W dokumencie podkreślono, że dezinformacja potęguje skłonność do agresywnych zachowań.

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji odnotował w 2021 roku 33 476 przestępstw motywowanych politycznie. To niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego, kiedy odnotowano ich 32 924. Bardziej niepokojące są statystyki dotyczące przęstępstw z użyciem przemocy, mających podłoże polityczne. Tutaj odnotowano wzrost aż o 10 procent - podaje agencja Reutera.

- Skrajnie prawicowy ekstremizm pozostaje największym zagrożeniem dla naszej demokracji - oświadczyła we wtorek minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser, przedstawiając wyniki raportu. - Widzimy tutaj wysoki stopień skłonności do przemocy - podkreśliła.

Dezinformacja oliwą do ognia

W raporcie napisano, że nieznacznie wzrosła liczba działaczy skrajnej prawicy - do 33,9 tysięcy osób. Wzrosła także liczba członków radykalnego ruchu Obywatele Rzeszy (Reichsbürger) - do 21 tysięcy. Reichsbürger dzieli się na wiele organizacji i grup, które łączy przede wszystkim to, że nie uznają państwowości Republiki Federalnej Niemiec, a ich ideologia opiera się na prawicowym ekstremizmie, rasizmie i antysemityzmie i teoriach spiskowych.