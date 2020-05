Rabini wracają do niemieckiego wojska

Niemcy ponownie wprowadzają rabinów do armii - podała telewizja CNN. Stacja przypomniała, że rabinów nie było w niemieckich siłach zbrojnych od lat 30. zeszłego wieku, kiedy zostali wyrzuceni przez nazistów.

Minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer skomentowała to wydarzenie słowami, że "jest to powrót do tradycji, a także wkład w walkę z rosnącym antysemityzmem, ekstremizmem i populizmem w społeczeństwie" - cytuje jej słowa CNN.